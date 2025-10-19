La intervención pública, clave para revertir el negocio de la despoblación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La periodista de Diario de León, Ana Gaitero, ofreció este sábado en el aula cultural de la Fundación Renacimiento Rural Leonés de Santibáñez de la Isla una conferencia titulada El negocio de la despoblación, en la que abordó las causas históricas, económicas y sociales del declive demográfico en la provincia y los nuevos desafíos que plantea la explotación de sus recursos naturales.

Gaitero recordó que León llegó a tener 600.000 habitantes en los años 60, pero la emigración redujo la cifra a 500.000 en la década siguiente. La provincia se mantuvo en torno al medio millón de habitantes hasta 2010, pero hoy apenas alcanza los 445.000.

Según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2035 León podría caer por debajo de los 400.000 habitantes. «En los años 60 la emigración fue inducida por la industrialización y el desarrollismo, focalizados en otras regiones y en el extranjero. En los últimos años, la pérdida de población tiene más que ver con el abandono de la minería y la falta de oportunidades para los jóvenes formados», explicó la periodista.

José Antonio Martínez Reñones y la periodista Ana Gaitero.DL

La ponencia toma su título de una columna publicada por Gaitero en agosto de 2020, en la sección Canto rodado, donde denunciaba cómo la despoblación se había convertido en una oportunidad de negocio para macroparques eólicos y solares que se estaban tramitando en la provincia. «La provincia sigue siendo un territorio del que se extraen recursos naturales a cambio de unas migajas, mientras León continúa a la deriva», lamentó.

Gaitero destacó también la movilización ciudadana surgida en los últimos años frente a la instalación de proyectos energéticos en zonas sensibles —como Reservas de la Biosfera, parques naturales o ZEPAs— y valoró positivamente la aparición de iniciativas sociales y empresariales que apuestan por el emprendimiento rural. Sin embargo, advirtió de que «ni las personas, ni los pequeños municipios, ni las asociaciones privadas pueden revertir por sí solas la situación».

Citó a la catedrática de Sociología Capitolina Díaz, quien señalaba en una entrevista concedida al Diario de León que «en sociedades democráticas avanzadas, un país o una comunidad no pueden dejar caer a una de sus partes constituyentes. Y a León la están dejando caer». Los incendios del verano, que arrasaron más de 109.000 hectáreas, fueron otro de los temas abordados. Gaitero alertó sobre nuevas amenazas para los territorios en crisis demográfica, como el negocio de la biomasa o la enorme demanda de agua de los centros de datos que empiezan a implantarse en España.

Durante el debate posterior, se apuntaron posibles vías de repoblación y reequilibrio territorial, como la descentralización de sedes gubernamentales, el impulso al sector primario —con especial atención a la silvicultura, la ganadería extensiva y los cultivos sostenibles—, el acceso a la vivienda rural y incentivos para quienes se instalen o emprendan en los pueblos. «Es necesaria la intervención pública para revertir el negocio de la despoblación en el vivero de la repoblación», concluyó Gaitero, arrancando un aplauso entre el público reunido en el aula cultural de Santibáñez de la Isla.