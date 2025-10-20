Riaño vive un fin de semana dedicado al estudio de las setas de la montaña

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

La asociación micológica Oreades ha celebrado durante el fin de semana las XIV jornadas micológicas con varias salidas de campo para la recogida de setas. La falta de buenas condiciones ha impedido que se pudiese recogen un número elevado de hongos.

la primera de las charlas corrió a cargo de Jesús Martínez presidente de la asociación micológica montaña palentina y que versó sobre «Cocina artesanal de las setas» la segunda de las charlas corrió a cargo de José Mª Escapa presidente de la asociación micológica San Jorge de León que habló sobre «Ultimos hallazgos sicológicos de la provincia de León». Entre las actividades destacar la degustación de risotto con setas elaborado por Roberto Espeso. Se premió a la mejor cesta junior y la mejor senior. Hoy lunes hasta las 12.00 se podrá´ver la exposición de setas que serán visitada por el CRA de Riaño.