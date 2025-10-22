Astorga estrenará luminarias solares en el camino del río Jerga dentro del proyecto del Anillo Verde

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Astorga impulsan el inicio de las primeras actuaciones del proyecto del Anillo Verde del municipio con la instalación de luminarias solares en el camino del río Jerga, que discurre desde la carretera de Sanabria hasta la ermita del Ecce Homo, pasando por la zona conocida como ‘El Nevero’. La intervención, financiada en un 75% por el Fondo de Cohesión, a través de la Consejería de la Presidencia, y el 25% restante con fondos propios del Ayuntamiento de Astorga, cuenta con un presupuesto base de licitación de 70.141,46 euros.

El proyecto contempla la instalación de 88 luminarias solares autónomas, equipadas con tecnología LED de alta eficiencia, paneles fotovoltaicos integrados y baterías de almacenamiento energético. Cada punto de luz dispondrá de mástiles de 6 metros de altura y sensores de movimiento, lo que permitirá un funcionamiento totalmente independiente de la red eléctrica convencional.

El sistema incorporará además un mecanismo de regulación inteligente del flujo luminoso, que mantendrá la iluminación al 20% durante la noche para reducir el consumo y la contaminación lumínica, incrementando la intensidad al 100% solo cuando se detecte la presencia de peatones o ciclistas. Esta tecnología contribuye a mejorar la seguridad, la accesibilidad y la sostenibilidad del recorrido, garantizando su uso durante las horas nocturnas con un impacto ambiental mínimo.

La actuación forma parte del proyecto del Anillo Verde de Astorga, una iniciativa destinada a crear un gran corredor natural que integre los espacios verdes del municipio, fomente la movilidad sostenible y mejore la calidad de vida de los ciudadanos.

Con esta inversión, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la colaboración institucional con los ayuntamientos de la Comunidad, promoviendo actuaciones que contribuyan a la eficiencia energética y al respeto por el medio ambiente.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha subrayado que “esta actuación demuestra la apuesta firme del Gobierno autonómico por apoyar proyectos municipales que mejoran los servicios y avanzan hacia un modelo energético más limpio y sostenible”.

Diego ha resaltado que en los diferentes planes de la Consejería de la Presidencia, la Junta ha invertido más de 750.000 euros en los dos últimos años para mejoras del municipio de Astorga.

Por su parte, el alcalde de Astorga, José Luis Nieto, pone de manifiesto que con esta licitación el equipo de gobierno “cumple con uno de los compromisos más destacados de su programa electoral: la creación del Anillo Verde, un proyecto pionero en la provincia y largamente demandado por la ciudadanía a lo largo de las distintas legislaturas”.