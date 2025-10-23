Santa María del Páramo se rinde a la tapa del ajo el próximo domingo 26 de octubre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo celebra, como cada año, las XIX Jornadas de Degustación de la Tapa del Ajo, que tendrán lugar el domingo 26 de octubre en la Plaza Mayor, a partir de las 12.00 horas. Durante las jornadas se servirán más de 1.000 raciones de esta tradicional receta, elaborada con todo el sabor y la dedicación de siempre.

Con este evento el Ayuntamiento quiere apoyar a la hostelería local y promocionar la gastronomía tradicional paramesa, invitando a todos los vecinos de Santa María del Páramo, la comarca y visitantes a participar en estas jornadas que se desarrollarán entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre en los distintos establecimientos adheridos.

La tapa del ajo es un plato emblemático del municipio. Se trata de una pasta elaborada con caldo de carne de vaca y gallina, miga de pan, pimentón y abundante ajo, servida sobre una rebanada de pan. Tradicionalmente, se ofrecía para mitigar el hambre y el frío con la llegada del invierno, y hoy sigue siendo un símbolo de identidad gastronómica y de convivencia.

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo reafirma así su compromiso con la preservación de las tradiciones y la promoción de la gastronomía local, haciendo de este domingo una jornada festiva que une identidad y sabor, ha afirmado su alcaldesa Alicia Gallego, quien aprovecha para invitar, desde el Ayuntamiento a todos los vecinos y visitantes a disfrutar de este domingo de fiesta, que se celebrará junto al mercado y el comercio local, en un ambiente abierto y acogedor que volverá a convertir a Santa María del Páramo en un punto de encuentro para amigos, familias y amantes de la buena cocina.

Los establecimientos participantes en esta edición son: