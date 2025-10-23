Almanza homenajeará esta Navidad a quienes ayudaron a luchar contra los incendios, los ‘otros Reyes Magos’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pueblo de Almanza sigue con los preparativos de su Navidad, que se ha convertido en los últimos años en una referencia en la provincia de León y en todo el norte de España. Su última propuesta para estas fechas especiales cada vez más cercanas es un montaje de gran formato que pretende homenajear a las personas que prestaron su ayuda frente a los incendios forestales del pasado verano.

El montaje, de tres metros y medio de largo por dos metros de alto, muestra a los ‘otros Reyes Magos’: un efectivo de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), otro de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y un agricultor de los que en aquellos días de agosto marcados por el fuego presentaron su apoyo voluntario contra el fuego. “Es un sencillo reconocimiento a la labor de todos los que ayudaron en los incendios. Especialmente, a los agricultores que pusieron en juego su maquinaria para ayudar en la primera respuesta frente a las llamas”, expone Javier Santiago como alcalde del Ayuntamiento de Almanza.

El municipio de Almanza fue uno de los que el pasado mes de agosto estuvieron afectados por los incendios forestales, con un fuego iniciado en Canalejas que afectó también a las localidades de Calaveras de Abajo y Calaveras de Arriba. BRIF, UME, así como numerosos agricultores y vecinos de las comarcas más próximas dieron lo mejor de sí mismos para ayudar a contener las llamas.

Todavía con el recuerdo reciente de estos hechos, que también se dejaron sentir de manera intensa en otros rincones de León, en Almanza quieren aprovechar las decenas de miles de visitas a su alumbrado navideño para dar visibilidad y agradecer el esfuerzo de todos los que ayudaron a que el fuego no llegase a las casas y a reducir la superficie quemada en el monte. “El mural podrá visitarse desde el día del encendido hasta después del Día de Reyes y queremos que todos los que prestaron su ayuda, de una o de otra manera, tengan el protagonismo que merecen”, detalla el regidor.

Continúan los preparativos

Además de este montaje de gran formato, la iluminación navideña de Almanza contará con nuevas figuras y habrá más decorados que en años anteriores. Para ello, organizados desde el Ayuntamiento, grupos de vecinos están colaborando en diferentes preparativos para que todo esté listo de cara al encendido de dentro de un mes.

Almanza es el único pueblo de toda Castilla y León y uno de los pocos del país que cuenta con el reconocimiento de ‘Pueblo Europeo de la Navidad’. Un sello que fue concedido por ‘Christmas Cities Network’ en 2023 y que pone en valor el trabajo del Ayuntamiento por crear una villa navideña que se hace más y más grande cada año.