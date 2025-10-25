Los ríos arrastran las cenizas del fuego en la Cabrera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las últimas lluvias han provocado el arrastre de cenizas de los montes afectados por los incendios forestales de este verano, como han podido constatar los vecinos de la Cabrera, que han detectado lodos formados por cenizas en el curso de los ríos Eria y Cabrera.

De momento, la Junta mantiene la declaración de agua no apta para el consumo en el municipio de Puente de Domingo Flórez, según han confirmado fuentes de la Delegación Territorial, medida que se anunció esta misma semana.

Aguas del río CabreraDL

La competencia en materia de ríos corresponde a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), que mantiene activo el plan para la reparación de daños y la protección del dominio público hidráulico afectado por los incendios. Según anunció el organismo regulador de cuenca a finales de septiembre, estas medidas, que se pusieron en marcha hace unas semanas, se encaminan a evitar, por un lado, que la alta cantidad de cenizas existentes en el suelo de la superficie afectada por los incendios discurran por los cursos de agua, provocando la eutrofización de cauces.

Por otro, la CHD se encarga de ayudar a consolidar el suelo incendiado, evitando la pérdida inmediata de sus capas más superficiales por la erosión.