La joya verde (y poco conocida) que atesora Laciana

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Gordolobo, leche de gallina, lechuga de cordero, nabo del diablo, alfileres de pastor… son sólo algunos ejemplos de las plantas silvestres que crecen en Laciana, uno de los grandes pulmones verdes que tiene la provincia. Esta comarca puede presumir de ser un punto estratégico de variedad de ecosistemas y Luis Fernández Fernández lo sabe bien porque lleva más de media vida investigando y documentando lo que crece en tierras lacianiegas.

Nacido en Robledo de Babia, dice ser «babiano de nacencia y lacianiego de vivencia» y, sobre todo, un enamorado de las plantas. Esta pasión la ha plasmado en un libro, Plantas silvestres de Laciana, que acaba de alcanzar su tercera edición. En sus páginas, más de 600, se recoge información de más de quinientas especies florísticas existentes en el valle de Laciana, territorio que conserva los mejores bosques de la Cordillera Cantábrica y por ello ha sido distinguido como Reserva de la Biosfera por la Unesco y también forma parte de la Red Natura 2000, entre otras figuras de protección y reconocimiento como Zepa, LIC o Sipam.

Androsace villosa (cantarillo villoso)

En el corazón del bosque comenzó a fraguarse la vocación de Fernández, que fue vigilante de minas de carbón en la empresa MSP antes de jubilarse. Lo suyo con las plantas viene de lejos, con 15 años, en aquella época en la que no existía Internet. «Tenía bastantes libros y paseando por el monte recolectaba plantas como tomillo para uso particular, empecé a hacer fotos y me junté con un montón de ellas», explica. Ese fue el germen de Plantas silvestres de Laciana, que vio la luz por primera vez hace trece años y que se ha convertido en una guía indispensable para adentrarse en los húmedos bosques lacianiegos.

Para llevar en la mochila

Aquilegia vulgaris (Aguileña)LUIS FERNÁNDEZ

Fue el botánico Carlos Romero, también enamorado de la zona, quien le animó a «hacer algo» con todo el saber y las fotos que Luis Fernández había acumulado con los años y fue también él quien le echó una mano con los nombres en latín de las cientos de plantas del libro.

Luis Fernández.LUIS

En un minucioso trabajo, en las páginas de esta joya digna de viajar en las mochilas de los amantes de la naturaleza se documenta cada especie con una exhaustiva descripción y fotografías, los hábitats en que pueden verse y otras informaciones de interés, como los usos tradicionales o el nombre que se le daba a las plantas en el habla tradicional de la zona, el patsuezu.

Fritillaria legionensis

Tratar dolencias estomacales, remedio contra verrugas, lavar heridas, elaborar jabón, lavar telas de lana, aliviar problemas diuréticos, construir barcos, hacer cuerdas, construir traviesas de ferrocarril, como combustible para alumbrado, aliviar los pies doloridos… son algunas de sus propiedades, sin olvidar otros usos más comunes como tinte para textiles o ingrediente esencial para elaborar mermeladas o aderezar ensaladas. Y también las hay tóxicas.

Bosques y especies

Para identificar unas y otras hay que conocerlas y esa es la misión de la obra de Luis Fernández, editada por Piélago del Moro, en la que los árboles con mayor presencia en los bosques de la zona (el roble, el abedul, el acebo, el tejo o las hayas) comparten espacio con especies tan emblemáticas y conocidas como los arándanos o la carqueixa, y con otras muchas plantas no tan conocidas, algunas con flores diminutas y floración efímera, como la azulada Nomeolvides de bosque, la Drosera rotundifolia presente en turberas y que se alimenta con los insectos que atrapa con sus glándulas viscosas y rojas, o la Valerianella locusta, con múltiples flores diminutas blanco azuladas.

Con nombre y apellido

Euphrasia hirtela (eufrasia)LUIS FERNÁNDEZ

Y las hay especiales como la toffia alpina, muy pequeña, de color amarillento que no se encuentra con facilidad o la campanula latifolia que no crece en ninguna otra parte que no sean las tierras de Laciana. Son las que nombra Fernández, para quien la mejor época para adentrarse en estos bosques es el mes de mayo, una buena época del año para conocer bien de cerca las más de treinta especies de árboles que hay en el bosque de Rioscuro.

Se reconoce autodidacta y asegura que en la tierra en la que se ha criado «hay cosas espectaculares». Recuerda un viaje que hicieron hasta aquí unos amigos botánicos de Madrid que llegaron con un grupo de estudiantes de Farmacia. «Encontramos una tarasacum lacianiense, un diente de león autóctono que crece aquí como único sitio en el mundo», explica con cierta emoción. Además de esta obra, Luis Fernández es autor de otros tres libros: Rioscuro, imágenes en la memoria (2011), Toponimia de Robles de Laciana (2019) y Toponimia de Rioscuro (2020), esta última premiada en el VIII Concurso de Recogida de Toponimia ‘Concha de Lama’, convocado por el Club Xeitu, del cual es miembro.

Ahora ejerce como guía y anfitrión de excursiones científicas y para grupos, a los que muestra la joya verde que atesora Laciana y que es, quizás, la menos conocida.