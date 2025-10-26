El equipo de gobierno de Astorga acusa al PSOE de desconocer las competencias municipales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Astorga considera «lamentable y preocupante que, después de tantos años gobernando esta ciudad, el Partido Socialista siga sin saber distinguir qué competencias son municipales y cuáles no lo son. Añaden, además, que «resulta inaceptable que el PSOE intente confundir a la ciudadanía con críticas tan irresponsables como las vertidas sobre la instalación de 88 luminarias solares autónomas en el camino del Jerga, actuación que forma parte del proyecto del Anillo Verde, que refuerza la sostenibilidad, la seguridad y la modernización». Mientras este equipo de gobierno trabaja en cumplir sus compromisos con hechos, el PSOE vuelve a la vieja táctica del ruido y la manipulación, intentando convertir en polémica lo que es una buena noticia para la ciudad», señalan en un comunicado. Para el equipo de gobierno maragato «demuestran no tener ni idea de lo que son competencias municipales, reclamando al Ayuntamiento una limpieza del río Jerga que no le corresponde realizar, pues es exclusiva de la CHD, organismo que depende directamente del Gobierno de España, dirigido precisamente por el Partido Socialista y comunista, socios de los mismos a nivel municipal en la legislatura pasada». Por eso, desde el equipo de gobierno «exigimos al PSOE de Astorga que deje de engañar a los vecinos y, en lugar de hacer oposición con titulares vacíos, utilicen su influencia dentro de su propio partido para exigir a la CHD que cumpla con su obligación»