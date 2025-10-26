La ausencia de ganado por las medidas contra la DMC desluce la feria de Oseja

Publicado por José María Campos Oseja Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León suspendió a partir de este sábado y por un plazo de quince días naturales todas las ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados y cualquier concentración de animales, excepto de perros y gatos, de la Comunidad Autónoma para reforzar la prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) que afecta al ganado vacuno.

Esto ha hecho que la feria ganadera de Oseja de Sajambre que se celebró ayer fuese la primera de la provincia en ser suspendida. El alcalde de Oseja Antonio Mendoza señaló que hay que acatar la normativa aunque «nos hace un daño importante a la feria, pero si Asturias, Cantabria y regiones limítrofes ya han cerrado nosotros no queríamos que hubiese ningún riesgo» , según Mendoza quien precisó que las ferias de la montaña son ganaderas y no son de mercado. «Se nota mucho que a la gente le gusta venir a ver el ganado. Los animales son los que hacen la llamada del público». Esto hizo que la feria ganadera sin animales se centrase en la venta de productos destacando la 17ª muestra de quesos de los Beyos.

Otra de las ferias que se verá afectada el próximo sábado 8 de noviembre es la de Riaño.

Esta Resolución establece además que los movimientos de compraventa de ganado bovino dentro de la Comunidad Autónoma deberán ser directos entre la explotación de origen y destino y que el vehículo será limpiado, desinsectado y desinfectado antes de la carga.

Asimismo, establece la obligación de desinfección y desinsectación de todos los vehículos de transporte ganadero que entren o salgan de la Comunidad Autónoma y se prohíbe la entrada en Castilla y León de animales procedentes de explotaciones situadas en zonas declaradas como infectadas, de protección o de vigilancia frente a DNC o sometidas a restricciones de movimientos por la autoridad competente del territorio de origen, «cualquiera que sea su destino, finalidad o modalidad de traslado».

Por su parte, los servicios veterinarios oficiales controlarán los movimientos de animales procedentes de zonas limítrofes y/o relacionadas con las zonas de restricción por causa de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC).