Una osa es atropellada en la CL-631 a la altura de Rabanal

Una osa murió tras el atropello de un vehículo en la carretera comarcal CL-631, que une la comarca de Laciana con el Bierzo, concretamente a la altura del pueblo lacianiego de Rabanal de Abajo.

Fue un vecino de Villablino con vehículo todoterreno quien atropelló al animal, en la zona conocida como la Recta de Rabanal, sin tener que lamentar, afortunadamente, daños personales, según explicó el alcalde de Villablino, Mario Rivas. El regidor emitió un bando hace unos días explicando que se había observado la presencia de osos en las proximidades de varios núcleos urbanos del municipio y comarcas limítrofes debido a la escasez de alimento en el monte tras el verano seco y la baja producción de bellotas.