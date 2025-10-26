Murias de Paredes refuerza su compromiso con la Agenda 2030.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Murías de Paredes, representado por su alcaldesa Mari Carmen Mallo Álvarez, ha participado en la V Asamblea de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y celebrada en Vitoria-Gasteiz los días 22 y 23 de octubre de 2025, bajo el lema “Reforzando desde los Gobiernos Locales la confianza en la Agenda 2030”.

El encuentro ha reunido a representantes de más de 700 entidades locales de toda España, con el objetivo de fortalecer el papel de los municipios en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y compartir buenas prácticas que promuevan un desarrollo más justo, inclusivo y sostenible.

Durante las jornadas se abordaron temas clave como la cooperación multinivel entre administraciones públicas, la acción local ante los retos globales y la implicación de los gobiernos locales en la planificación estratégica hacia 2030.

Asimismo, la alcaldesa Mari Carmen Mallo Álvarez participó la tarde del día 21 en el Grupo de Trabajo sobre Comunicación de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, centrado en la mejora de las estrategias de difusión, sensibilización ciudadana y transparencia en la implementación de los ODS a nivel local.

Programa de implementación local

El Ayuntamiento de Murías de Paredes lleva años trabajando activamente en la integración de los valores y metas de la Agenda 2030 en su acción de gobierno. En el año 2024 se desarrolló un proyecto subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. un amplio programa de actividades orientado a la sensibilización y participación ciudadana, que alcanzó a los 15 pueblos que conforman el municipio convirtiéndolo en un referente rural por su implicación en la difusión de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), iniciativa que ha sido reconocida y difundida en medios de comunicación a nivel nacional.

El programa incluyó:

Talleres educativos para niños y niñas, centrados en el conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el respeto por el entorno natural y la importancia del reciclaje y el consumo responsable.

Sesiones formativas y participativas para adultos, con el fin de promover la implicación vecinal en la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades y la conservación del patrimonio natural y cultural.

Jornadas informativas en cada una de las localidades, destinadas a acercar a la ciudadanía los principios de la Agenda 2030 y las acciones que el Ayuntamiento está llevando a cabo en este ámbito.

Todas estas iniciativas han sido promovidas y coordinadas desde el ayuntamiento y lideradas por la alcaldesa, Mari Carmen Mallo Álvarez, impulsora de las políticas locales vinculadas a la sostenibilidad, la participación y el desarrollo rural.

Compromiso con el futuro rural sostenible

La participación del Ayuntamiento de Murias de Paredes en la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030 refuerza su apuesta por un modelo de municipio comprometido con las personas, el territorio y el medio ambiente, convencido de que la acción local es la clave para alcanzar los grandes objetivos globales.

El Ayuntamiento de Murias de Paredes agradece a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030 su excelente organización y el espacio de colaboración y aprendizaje compartido, así como la inmejorable acogida por parte del Ayuntamiento de Vitoria. Una vez más se demuestra lo fácil que es “llegar a acuerdos cuando desde lo grande se mira hacia lo pequeño”.