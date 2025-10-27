Reabre la AP-66 tras ser cortada por un accidente en León a la altura de los Barrios de Luna

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este lunes el tráfico se ha visto interrumpido por un accidente de un camión volcado sentido a la capital leonesa en la AP-66 en Los Barrios de Luna, según informó la Dirección General de Tráfico (DGT).

El corte se extendió desde el kilómetro 65 al kilómetro 113 por lo que el tráfico tuvo que ser desviado a la N-630. A última hora de la tarde de ayer, la DGT informaba de la reapertura del tramo. No se reportaron heridos por el suceso.