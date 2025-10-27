Diario de León

Sucesos

Reabre la AP-66 tras ser cortada por un accidente en León a la altura de los Barrios de Luna

El tráfico tuvo que ser desviado por la N-630

Cartel anunciador del peaje en la AP-66.

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

Este lunes el tráfico se ha visto interrumpido por un accidente de un camión volcado sentido a la capital leonesa en la AP-66 en Los Barrios de Luna, según informó la Dirección General de Tráfico (DGT).

El corte se extendió desde el kilómetro 65 al kilómetro 113 por lo que  el tráfico tuvo que ser desviado a la N-630. A última hora de la tarde de ayer, la DGT informaba de la reapertura del tramo. No se reportaron heridos por el suceso.

