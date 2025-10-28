Casi dos toneladas de reciclados del CTR se quedan sin comprador

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Productos recuperados para su reciclaje procedentes del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega. En total, 1.625 toneladas de desechos de las que la Diputación de León —dueña del CTR— no ha podido desprenderse al quedar desierta la subasta. La licitación terminó el pasado 7 de agosto y quedó desierta por falta de proposiciones al no haberse recibido ninguna oferta dentro del plazo establecido según se refleja en el decreto de fecha 13 de septiembre.

Apenas un mes antes, el 14 de agosto, se había constituido la mesa de contratación de la presidencia de la Diputación, encargada de la apertura del archivo electrónico con la documentación administrativa relativa al proceso, que fue tramitado de urgencia. Una subasta pública al alza con proposición económica en sobre cerrado con un precio total de 192.811 euros, impuestos no incluidos, tal y como reza el decreto en el que se declaró desierta la licitación.

División en subproductos

Un lote único dividido en varios tipos de subproductos: papel-cartón mezclado en distintas calidades (700 toneladas con un precio unitario de 30 euros por tonelada), férricos procedentes de envases prensados en balas pequeñas (700 toneladas con precio unitario de 138,61), chatarra voluminosa de componente mayoritariamente férrica, sin compactar, a granel (150 toneladas con un precio unitario de 216 euros), y el denominado polietilentereftalato, conocido más comunmente como PET y que suele estar presente en botellas de agua (75 tonaladas con precio unitario de 565,12 euros).

Para poder optar a la adquisición del lote, la oferta tenía que ser por la totalidad de los productos, de ahí que se presentase como un lote único. En el decreto del presidente de la Diputación en el que se detallan los antecedentes del proceso, se especifica que el expediente (tramitado mediante subasta, ordinario y sujeto a criterios de adjudicación automáticos) que depende del Servicios de Contratación y Patrimonio de la institución provincial, era «relativo a la enajenación de productos recuperados para su reciclaje, en la línea de tratamiento de resíduos en masa en el centro de tratamiento de residuos de San Román de la Vega, del primer semestre de 2025». El citado expediente fue aprobado mediante una resolución del presidente del 29 de julio mediante subasta pública. La licitación fue publicada en el perfil del contratante con el 7 de agosto como fecha tope para presentar ofertas.