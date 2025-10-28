Santa María del Páramo tiene su centro cívico climatizado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha finalizado las obras de climatización del Centro Cívico del municipio, que ha supuesto una inversión total de 58.000 euros. Gracias a esta intervención, el centro cuenta con sistemas de climatización en el salón de actos, las salas de conferencias, la biblioteca y la sala de estudio, lo que permitirá ofrecer actividades durante todo el año en condiciones óptimas. La alcaldesa, Alicia Gallego, ha destacado que «esta mejora supone un salto de calidad en la oferta cultural del municipio, ya que el centro forma parte ahora de la red de teatros de Castilla y León, pudiendo acoger actividades culturales con todas las garantías de confort y sostenibilidad». Las obras han sido cofinanciada por fondos de la línea de modernización y sostenibilidad de las bibliotecas municipales, del Ministerio de Cultura (6.768,87€), el Plan Provincial de Cooperación Local 2023 de Diputación de León (34.690,70 €) y fondos municipales.