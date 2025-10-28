León, bajo cero: cinco de las diez mínimas del país se registran en la provincia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León ha vuelto a ser uno de los polos del frío en España. A pesar de que la mínima absoluta del país se ha registrado en otro punto, la geografía leonesa ha registrado cinco de los diez registros más gélidos de la mañana.

Aunque Pozo Romero (Jaén) registró la temperatura más baja del país , con -11ºC, la mitad de la tabla de frío la ocupan municipios leoneses.

Prado Veneiro, en Babia marcó la temperatura más baja de la provincia y la tercera a nivel nacional, con unos gélidos -9ºC . Le siguieron Villaceid, donde los termómetros cayeron hasta los -7.5ºC y Vega de Liordes, que registró -6.1º C. La presencia de bajas temperaturas extremas en la provincia se completa con los -5.8ºC de Lugueros y los -4.8º C en Villamanín y Cubillas de Arbas.

Pronóstico para el resto del día

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la jornada de hoy en León comenzará con cielo poco nuboso o intervalos de nubes medias y altas, aunque se espera que la nubosidad aumente a lo largo del día. Se prevé que esta evolución traiga consigo precipitaciones débiles y dispersas, principalmente durante la tarde. Los vientos serán flojos, de componente sur y suroeste, con una ligera tendencia al ascenso de las temperaturas máximas respecto a las gélidas mínimas registradas.