Trece osos han muerto atropellados en la Cordillera desde 2008

La Fundación Oso Pardo (FOP) ha lamentado en un comunciado el atropello mortal de una osa adulta ocurrido en la noche del pasado 25 de octubre en la carretera C-631, cerca de Villablino. Este suceso eleva a 13 el número de osos atropellados en la Cordillera Cantábrica desde 2008, según ha aclarado la FOP.

Para la Fundación, el ejemplar fallecido se suma a una estadística que, si bien evidencia la recuperación de la población osera, también expone la peligrosa colisión entre esta fauna y la infraestructura viaria. De los 13 animales impactados, diez murieron a causa del atropello, mientras que el destino de los otros tres sigue siendo desconocido al no haberse recuperado sus cuerpos. Afortunadamente, en ninguno de los incidentes se registraron víctimas humanas, explica la FOP

Los accidentes se han distribuido por toda el área de distribución del oso cantábrico, concentrándose ligeramente en la zona occidental, donde la densidad de la especie es mayor. La mayoría de los atropellos (diez) han ocurrido en carreteras convencionales, dos en la autopista AP-66 y uno en la autovía A-6.

Los atropellos son considerados una consecuencia directa de la expansión poblacional del oso y de la densa red de carreteras que atraviesa su hábitat. La organización considera que el problema podría agravarse con el crecimiento futuro de la población, aunque se matiza que estos incidentes representan un porcentaje mínimo del total de colisiones con fauna silvestre y doméstica.

No obstante, existe una preocupación específica sobre la seguridad vial en las tres vías rápidas que cruzan el territorio osero: la autopista AP-66 y las autovías A-6 y A-67.

"El vallado perimetral de estas tres vías, de apenas 1,6 metros de altura y sin voladizo, no es efectivo para impedir el paso de un oso," señala la FOP. "Además, en varios puntos, el cerramiento presenta deterioro o cuenta con 'gateras' que facilitan el acceso de la fauna."

Ante esta situación, la FOP reitera su solicitud formal al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que se priorice la sustitución del vallado y la implementación de medidas asociadas en las tres vías rápidas mencionadas.

"Garantizar la seguridad vial y prevenir futuros atropellos de osos es una responsabilidad compartida que requiere una actuación urgente en las infraestructuras más críticas," concluye el comunicado.