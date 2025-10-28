La Reserva de la Biosfera Los Argüellos aprueba su Plan de Acción 2025-2032

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Reserva de la Biosfera de Los Argüellos ha publicado su nuevo Plan de Acción para 2025–2032, un documento estratégico que recoge las prioridades y actuaciones previstas para reforzar la conservación del patrimonio natural y cultural, el desarrollo económico sostenible y la participación ciudadana en este espacio protegido de la Montaña Central Leonesa. El plan, consensuado tras un proceso participativo que incluyó reuniones territoriales y sectoriales, encuestas y recepción de propuestas, ha sido elaborado con la implicación de instituciones locales, entidades sociales y agentes del territorio. Su diseño responde a las directrices del programa MaB de la Unesco y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

La Reserva, declarada en 2005 y con una extensión de 33.242 hectáreas, abarca los municipios de Cármenes, Valdelugueros y Vegacervera, con 34 localidades que han sabido conservar paisajes únicos de gran valor ecológico y cultural.

El Plan de Acción se estructura en cinco ejes estratégicos. El primero de ellos, relacionado con la protección y conservación del patrimonio y la biodiversidad, incluye medidas para restaurar ecosistemas, promover energías limpias y reducir emisiones.

El segundo, centrado en el desarrollo económico sostenible y la creación de empleo, apuesta por la innovación en actividades tradicionales, la promoción de la marca Reserva y el turismo responsable.

El tercero, enfocado a la cohesión social y la participación, dibuja acciones para mejorar los servicios sociales, fomentar el protagonismo de la población y ordenar los usos públicos del territorio.

El cuarto se centra en la promoción, conocimiento y sensibilización ambiental, mediante campañas de difusión, formación y dinamización del conocimiento local; mientras que el quinto está relacionado con la cooperación y alineación estratégica, lo que refuerza la integración en la Red Española de Reservas de la Biosfera y la adaptación a los planes globales de sostenibilidad.

Además, el plan incorpora tres ejes transversales: igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, lucha contra la despoblación y el envejecimiento, y adaptación al cambio climático.

Financiado por el programa NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, el documento incluye indicadores de seguimiento para evaluar el impacto de las medidas y garantizar su efectividad.

Con esta hoja de ruta, Los Argüellos refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la resiliencia y el bienestar de sus comunidades, consolidándose como un referente de equilibrio entre conservación y desarrollo rural. EFE