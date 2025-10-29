Los familiares de 'Los seis de Tabliza': «Sólo nos queda la calle y protestar»

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Seis velas, dos pancartas, y un casco minero acompañaron la protesta que familiares, amigos y compañeros de ‘Los seis de Tabliza’ organizaron este martes junto a la Catedral con motivo del aniversario del fatal accidente que se cobró la vida de seis mineros el 28 de octubre de 2013. «Seguiremos hasta el final esta lucha, esta injusticia». Así lo aseguró Manuel Moure, Manolín, padre de uno de los fallecidos, quien no cree ya en la justicia. «Nada, absolutamente nada. Antes creía poco, ahora nada», manifestó, al tiempo que aseguró que «a nosotros sólo nos queda la calle y protestar». Para Moure, que volvió a acusar a la Junta «de ser la primera responsable del accidente», hubiese sido «muy sencillo haber evitado lo que ocurrió guardando una norma de seguridad que es del año 1992: cuando hay una bóveda, no se puede echar carbón».

Tuvo también un recuerdo «para todos los fallecidos en la mina que no han tenido esta lucha».

«Mala suerte»

«O me muero, o sigo, o se hace justicia», aseguró Moure, quien lamentó la «mala suerte» de que la jueza asignada atendiera el caso del crimen de Isabel Carrasco porque «se olvidó lo nuestro y cogieron lo de la señora Carrasco». Y apuntó que «si los mineros hubiesen sido políticos seguro que se habría resuelto a los tres días». Él tiene claro que «la chapuza comenzó cuando se empezó a investigar el accidente porque en diez años hasta que llegó el juicio la empresa hizo lo que le dio la gana».

Ataviados con una pancarta que reclamaba «justicia y reparación» y con otra que recordaba que han pasado doce años del fatal suceso y tres desde que se espera la sentencia del juicio, rindieron un sentido homenaje a los mineros el día del aniversario en el que también hubo una marcha que discurrió por la Calle Ancha hasta el Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León —donde fueron recibidos por la vicepresidenta, Ana María Arias—, y llegó hasta la subdelegación del Gobierno antes de concluir en la delegación territorial de la Junta de Castilla y León.