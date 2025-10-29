Bomberos intentan excarcelar a un hombre que quedó atrapado en su coche tras chocar contra un camión

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha sido alertado durante la tarde de este miércoles debido a un accidente ocurrido a las 19:52 horas, a la altura del kilómetro 303 de la N-VI, en la Bañeza.

Un turismo ha colisionado contra un camión, y como consecuencia un varón de 55 años ha quedado atrapado dentro del vehículo. Por el momento, los Bomberos de la Diputación de León están trabajando para excarcelar al varón, que se mantiene consciente.

También, la Policía Local de la Bañeza y la Guardia Civil se han personado en el lugar del accidente.

