Sin adjudicar las obras del albergue de Mansilla

La ausencia de ofertas para acometer las obras del albergue municipal de peregrinos en Mansilla de las Mulas dejan en el aire esta infraestructura.

En el anuncio de adjudicación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el pasado lunes especifican que el contrato para rehabilitar el edificio ha quedado desierto una vez que ha finalizado el plazo de presentación de ofertas, que concluyó el pasado 10 de febrero. Los trabajos de rehabilitación, cuya entidad adjudicadora era el Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas, tenían un presupuesto base de licitación de 688.500,54 euros impuestos incluidos y un plazo de ejecución de doce meses.

Infraestructura clave

Unas obras que para el Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas son de «vital importancia», ya que la infraestructura es clave para favorecer su posicionamiento geográfico dentro del Camino de Santiago. Además, para el consistorio se trata de «algo prioritario» facilitar la llegada de peregrinos a su municipio, que acceden Mansilla por el Real Camino Francés, y poder ofrecerles un alojamiento y unos servicios de calidad el tiempo que estén en la localidad. Un proyecto que vendría a reforzar el sector turístico de la villa.

Al haber quedado desierta la licitación en dos ocasiones, el siguiente paso es un proceso de negociado, tal y como explica la alcaldesa de Mansilla, Camino Lozano. Éste consiste en invitar a empresas a negociar y está previsto que, en principio, la semana que viene pueda estar resuelto el procedimiento.

El Ayuntamiento de Mansilla espera así solucionar la acometida de las obras de rehabilitación del albergue municipal de peregrinos.

En detalle

Las obras incluidas en el proyecto aprobado por el consistorio consisten en la construcción completa de la parte del inmueble con fachada a Calle Puente, remate del patio central y las obras interiores del inmueble con fachada a Calle Mesones contempladas en el proyecto completo y que cierran el exterior de la edificación, es decir, vaciado interior, excavaciones, cimentación, estructura, cubierta y toda aquella instalación de saneamiento enterrada en el suelo de planta baja hasta la acometida a dicha calle.