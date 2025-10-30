Santa María del Páramo prepara un día terroríficamente divertido de Halloween

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Santa María del Páramo ha organizado para este viernes 31 de octubre una completa tarde de actividades con motivo de la celebración de Halloween, pensadas especialmente para el disfrute de los más pequeños.

La Plaza de la Madera se convertirá en el epicentro del miedo más divertido a partir de las 17.00 horas, con hinchables y colchonetas a precios populares que harán las delicias de niños y niñas. A las 18.00 horas dará comienzo la esperada Gymkana Terrorífica, una aventura llena de sustos, juegos y sorpresas. Y para reponer fuerzas, a las 19.00 horas todos los asistentes podrán disfrutar de un delicioso chocolate caliente gratuito.

Esta iniciativa forma parte del compromiso del Ayuntamiento por impulsar actividades lúdicas y de convivencia familiar, especialmente dirigidas al público infantil. Desde la Concejalía de Educación, en coordinación con el resto de las concejalías, se ha trabajado para ofrecer una tarde diferente, divertida y segura en la que los niños y niñas del municipio sean los protagonistas.

“Queremos que los pequeños disfruten de su pueblo y vivan Halloween de una manera especial, en compañía de sus amigos y familias”, destacan desde el Ayuntamiento, que invita a todos los vecinos a participar y llenar de color, disfraces y buen humor la Plaza de la Madera.