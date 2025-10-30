Un atropello en Villablino deja a un vecino herido e inconsciente

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este jueves el 112 de Castilla y León se han informado de varias llamadas a las 20:14 horas que alertaron de un atropello en Villablino.

El suceso ha ocurrido en la Avenida de Asturias a la altura del número 70, con Monte Grallero, donde un turismo ha atropellado a un varón de 51 años que se encuentra inconsciente. Se ha dado aviso a la Policía Local de Villablino, la Guardia Civil de León y Sacyl.