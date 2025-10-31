La Junta financia planes de actuación local de incendios de las diputaciones
León recibirá 105.400 euros de los 620.000 destinados para estas actuaciones en la comunidad
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio invertirá 620.000 euros para financiar los costes derivados de la redacción de los Planes de Actuación de Ámbito Local frente a incendios forestales de los municipios de máximo riesgo de interfaz urbano-forestal ubicados en Castilla y León.
En concreto, la Diputación de León recibirá 105.400 euros, la de Ávila: 80.600 euros, Burgos 86.800 a la Burgos, Palencia 31.000, Salamanca 148.800, Segovia 43.400 euros, Soria 43.400 euros, Valladolid 18.600 y Zamora 62.000 euros.
Esta iniciativa se enmarca en el ejercicio de las competencias que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León otorga a la Comunidad en materia de Protección Civil, que incluyen la regulación, planificación y ejecución de medidas relativas a las emergencias y la seguridad civil, así como la coordinación y formación de los servicios de protección civil, entre ellos los de prevención y extinción de incendios.
Asimismo, la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local establece entre los fines propios y específicos de la provincia garantizar la solidaridad y el equilibrio intermunicipal, asegurando la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal. Además, esta norma atribuye a las diputaciones provinciales la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a aquellos con menor capacidad de gestión o recursos.
Por otra parte, el Decreto por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León determina la obligación de que los municipios elaboren e implanten su propio Plan de Actuación de Ámbito Local. Sin embargo, muchos de ellos carecen de los medios técnicos, humanos y económicos necesarios para cumplir con esta obligación.
Por ello, en aplicación de los principios de coordinación y colaboración institucional, la Junta de Castilla y León impulsa esta ayuda para que la diputaciones provinciales asuman la elaboración de dichos planes, reforzando así la capacidad operativa de los municipios afectados.
Además, las diputaciones llevará a cabo acciones informativas y de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, con el fin de fomentar la cultura de la prevención y autoprotección frente a los incendios forestales, y promover conductas responsables que contribuyan a reducir los riesgos y consecuencias de estas emergencias.
Ayuda directa a Castrocalbón
La Consejería de la Presidencia concedió 63.000 euros a Castrocalbón para reparar y sustituir las infraestructuras públicas municipales dañadas por los incendios.
Gracias a esta ayuda se podrá reponer el alumbrado público dañado, así como reconstruir la caseta del depósito del agua.