La Junta financia planes de actuación local de incendios de las diputaciones

Publicado por Redacción Valladolid Creado: Actualizado:

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio invertirá 620.000 euros para financiar los costes derivados de la redacción de los Planes de Actuación de Ámbito Local frente a incendios forestales de los municipios de máximo riesgo de interfaz urbano-forestal ubicados en Castilla y León.

En concreto, la Diputación de León recibirá 105.400 euros, la de Ávila: 80.600 euros, Burgos 86.800 a la Burgos, Palencia 31.000, Salamanca 148.800, Segovia 43.400 euros, Soria 43.400 euros, Valladolid 18.600 y Zamora 62.000 euros.

Esta iniciativa se enmarca en el ejercicio de las competencias que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León otorga a la Comunidad en materia de Protección Civil, que incluyen la regulación, planificación y ejecución de medidas relativas a las emergencias y la seguridad civil, así como la coordinación y formación de los servicios de protección civil, entre ellos los de prevención y extinción de incendios.

Asimismo, la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local establece entre los fines propios y específicos de la provincia garantizar la solidaridad y el equilibrio intermunicipal, asegurando la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal. Además, esta norma atribuye a las diputaciones provinciales la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a aquellos con menor capacidad de gestión o recursos.

Por otra parte, el Decreto por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León determina la obligación de que los municipios elaboren e implanten su propio Plan de Actuación de Ámbito Local. Sin embargo, muchos de ellos carecen de los medios técnicos, humanos y económicos necesarios para cumplir con esta obligación.

Por ello, en aplicación de los principios de coordinación y colaboración institucional, la Junta de Castilla y León impulsa esta ayuda para que la diputaciones provinciales asuman la elaboración de dichos planes, reforzando así la capacidad operativa de los municipios afectados.

Además, las diputaciones llevará a cabo acciones informativas y de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, con el fin de fomentar la cultura de la prevención y autoprotección frente a los incendios forestales, y promover conductas responsables que contribuyan a reducir los riesgos y consecuencias de estas emergencias.

Ayuda directa a Castrocalbón

La Consejería de la Presidencia concedió 63.000 euros a Castrocalbón para reparar y sustituir las infraestructuras públicas municipales dañadas por los incendios.

Gracias a esta ayuda se podrá reponer el alumbrado público dañado, así como reconstruir la caseta del depósito del agua.