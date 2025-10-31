Diario de León

La Junta financia planes de actuación local de incendios de las diputaciones

León recibirá 105.400 euros de los 620.000 destinados para estas actuaciones en la comunidad

Las medidas van encaminadas a la prevnción y a la protección vecinal.

Las medidas van encaminadas a la prevnción y a la protección vecinal.

Valladolid

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio invertirá 620.000 euros para financiar los costes derivados de la redacción de los Planes de Actuación de Ámbito Local frente a incendios forestales de los municipios de máximo riesgo de interfaz urbano-forestal ubicados en Castilla y León.

En concreto, la Diputación de León recibirá 105.400 euros, la de Ávila: 80.600 euros, Burgos 86.800 a la Burgos, Palencia 31.000, Salamanca 148.800, Segovia 43.400 euros, Soria 43.400 euros, Valladolid 18.600 y Zamora 62.000 euros.

Esta iniciativa se enmarca en el ejercicio de las competencias que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León otorga a la Comunidad en materia de Protección Civil, que incluyen la regulación, planificación y ejecución de medidas relativas a las emergencias y la seguridad civil, así como la coordinación y formación de los servicios de protección civil, entre ellos los de prevención y extinción de incendios.

Asimismo, la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local establece entre los fines propios y específicos de la provincia garantizar la solidaridad y el equilibrio intermunicipal, asegurando la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal. Además, esta norma atribuye a las diputaciones provinciales la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a aquellos con menor capacidad de gestión o recursos.

Por otra parte, el Decreto por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León determina la obligación de que los municipios elaboren e implanten su propio Plan de Actuación de Ámbito Local. Sin embargo, muchos de ellos carecen de los medios técnicos, humanos y económicos necesarios para cumplir con esta obligación.

Por ello, en aplicación de los principios de coordinación y colaboración institucional, la Junta de Castilla y León impulsa esta ayuda para que la diputaciones provinciales asuman la elaboración de dichos planes, reforzando así la capacidad operativa de los municipios afectados.

Además, las diputaciones llevará a cabo acciones informativas y de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, con el fin de fomentar la cultura de la prevención y autoprotección frente a los incendios forestales, y promover conductas responsables que contribuyan a reducir los riesgos y consecuencias de estas emergencias.

Ayuda directa a Castrocalbón

La Consejería de la Presidencia concedió 63.000 euros a Castrocalbón para reparar y sustituir las infraestructuras públicas municipales dañadas por los incendios.

Gracias a esta ayuda se podrá reponer el alumbrado público dañado, así como reconstruir la caseta del depósito del agua.

La fiscalía de Castilla y León abre diligencias por la gestión de la Junta en los incendios

La Fiscalía ha abierto diligencias sobre la gestión que realizó la Junta de Castilla y León en los incendios forestales de este verano ocurridos en las provincias de León y Zamora, según informó ayer la asociación Bierzo Aire Limpio, autora de una de las denuncias que han llegado al Ministerio Público. Esta organización presentó una denuncia contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones al considerar que la actuación de la Junta pecó de inacción y deficiente actuación. Según estas mismas fuentes, se les acusa de delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos penales.Por su parte, la Fiscalía ya ha solicitado a Presidencia información sobre las directrices y órdenes que se dictaron, a la vez que también ha reclamado a Medio Ambiente información sobre sus actuaciones para intentar controlar la catástrofe. Según explicó el fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, también se ha solicitado información al Seprona, para conocer las investigaciones que está realizando respecto a la autoría de los incendios.Mena también indicó que la Fiscalía cuenta ahora con un plazo de seis meses para decidir si archiva la denuncia presentada por Bierzo Aire Limpio o, si por el contrario, acuerda remitirla a un juzgado para continuar con la investigación. De todas formas, matizó que confía en la colaboración rápida de todas las partes y no tener que agotar el plazo para tomar una decisión.Tras conocer la noticia, Suárez-Quiñones aseguró que la Junta «ha actuado con absoluta diligencia» y que el Ejecutivo autonómico está «siempre a disposición» de los órganos que visan las decisiones y los comportamientos administrativos, ya sean judiciales o de otro tipo, como las propias Cortes. «Daremos todas las explicaciones necesarias», remarcó.El secretario general del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, exigió la «inmediata» dimisión tanto del presidente autonómico como del consejero, a los que atribuye «la mayor tragedia medioambiental de la historia de la Comunidad, con más de 150.000 hectáreas arrasadas.
