Los riegos tradicionales se protegerán como Patrimonio Cultural Inmaterial

Publicado por Maite Rabanillo León Creado: Actualizado:

Proteger los sistemas de riego tradicionales es el objetivo de la iniciativa que ha puesto en marcha el Ministerio de Cultura, una propuesta que pretende culminar con la declaración de Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial oara los sistemas históricos y tradicionales de regadío, con la mención expresa de las zayas de la Valduerna, en la provincia de León, dentro del amplio espectro de unos sistemas ampliamente extendidos por las comarcas agrarias de todo el país y que incluye, como ejemplo también en León, los riegos tradicionales del Torío.

Se trata de promover el reconocimiento al conjunto de conocimientos, prácticas, tradiciones, y elementos materiales e inmateriales que han configurado históricamente la gestión del agua y del paisaje agrícola y que han contribuido a la subsistencia y el desarrollo de las comunidades rurales.

El ministerio considera que este tipo de prácticas tradicionales se enfrentan a riesgos y amenazas derivados de la crisis de la agricultura tradicional, la presión urbanística, la despoblación rural, la tecnificación agraria, la pérdida progresiva de conocimientos tradicionales sobre gestión de agua en un contexto de escasez hídrica.

A este respecto, considera que hay que actuar de forma urgente con el fin de promover medidas que aseguren su continuidad a generaciones futuras. «Proteger estos regadíos significa salvaguardar una herencia de conocimiento, fortalecer la identidad de los territorios y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y agrícolas, como bienes de uso común, en un contexto de creciente incertidumbre ambiental, socioeconómica y demográfica», detalla una resolución del ministerio con la que se pone en marcha el procedimiento.

La propuesta reconoce que de la antiguedad de estos usos da fe, entre otros ejemplos, las prácticas que se han dado en la montaña leonesa que «han pasado mucho más desapercibidos, por su situación geográfica principalmente, lo cual seguramente les permitió sobrevivir durante mucho tiempo alejados de las dinámicas territoriales y sociales principales». También se refiere a otras formas de riego y de manejos del agua, como las de los pastos de montaña en zonas frías y húmedas de la Cordillera Cantábrica y Galicia «que son sin duda igualmente antiguas» y que «entroncan con la tradición medieval europea, a partir del siglo XII con toda seguridad, de regar los pastizales para evitar su congelación y aumentar la productividad».

Precisamente las zayas de la Valduerna son uno de los sistemas de riego tradicionales que han sido objeto de una investigación del CSIC y el IGME a través del proyecto «Inventario y caracterización de sistemas ancestrales de siembra y cosecha de agua para la adaptación al cambio climático». En este proyecto, además de realizarse un inventario a nivel nacional de estos sistemas tradicionales de manejo del agua, se analiza la eficiencia de varios de estos sistemas en distintas cuencas hidrológicas de todo el país, entre ellas la del río Duerna, que consiste en un sistema de manejo del agua que sirve para regar, para recargar el acuífero y para contribuir a mantener el caudal del río Duerna durante loss periodos secos del año, demostrando su resiliencia en un entorno agrícola altamente modernizado.