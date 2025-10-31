Santa María del Páramo instalará una pérgola en la Plaza de la Madera
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa María del Páramo, celebrada el pasado día 24 de octubre, tras finalizar el expediente de contratación, ha adjudicado el contrato de suministro e instalación de una pérgola en la Plaza de la Madera. Esta inversión, financiada con fondos propios, pretende hacer frente al desgaste de la existente y el riesgo de que se rompa con las consecuencias que podría tener.
La licitación se ha realizado por un procedimiento abierto simplificado abreviado y tenía un presupuesto base de licitación de 58.080,00 euros. Las condiciones de la estructura que se contemplaban en el Pliego de Prescripciones Técnicas eran similares a la existente. Además, el contrato cuenta con 6 bancos y una tira led sobre los pórticos.
Finalizado el plazo para presentar ofertas y valoradas éstas, la mesa de contratación propuso al adjudicatario al obtener la puntuación más alta. El órgano de contratación ha adjudicado por importe de 57.080,84 euros y por un plazo de ejecución de 1 mes, desde que se formalice.
Desde el Ayuntamiento se espera que el suministro se instale lo antes posible para poder acabar con el constate riesgo y mantenimiento que está sufriendo la estructura colocada en los últimos meses.