Santa María del Páramo instalará una pérgola en la Plaza de la Madera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa María del Páramo, celebrada el pasado día 24 de octubre, tras finalizar el expediente de contratación, ha adjudicado el contrato de suministro e instalación de una pérgola en la Plaza de la Madera. Esta inversión, financiada con fondos propios, pretende hacer frente al desgaste de la existente y el riesgo de que se rompa con las consecuencias que podría tener.

La licitación se ha realizado por un procedimiento abierto simplificado abreviado y tenía un presupuesto base de licitación de 58.080,00 euros. Las condiciones de la estructura que se contemplaban en el Pliego de Prescripciones Técnicas eran similares a la existente. Además, el contrato cuenta con 6 bancos y una tira led sobre los pórticos.

Finalizado el plazo para presentar ofertas y valoradas éstas, la mesa de contratación propuso al adjudicatario al obtener la puntuación más alta. El órgano de contratación ha adjudicado por importe de 57.080,84 euros y por un plazo de ejecución de 1 mes, desde que se formalice.

Desde el Ayuntamiento se espera que el suministro se instale lo antes posible para poder acabar con el constate riesgo y mantenimiento que está sufriendo la estructura colocada en los últimos meses.