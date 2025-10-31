Chozas de Abajo y Valdevimbre, unidos por la formación labora

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los ayuntamientos de Chozas de Abajo y Valdevimbre ha celebrado conjuntamente el acto de entrega de diplomas de los Programas Públicos Mixtos de Empleo-Formación desarrollados en ambos municipios.

Cada programa formó a ocho participantes durante nueve meses en la familia profesional de Agraria, con una subvención de 167.111,28 euros por ayuntamiento.

En Chozas de Abajo, el programa «Rozuela V» impartió dos certificados de profesionalidad y permitió ejecutar trabajos de automatización de riegos, mantenimiento de jardines y limpieza de montes, contribuyendo a la prevención de incendios y al atractivo natural del municipio.

Por su parte, Valdevimbre, con su programa «Vides 25», instaló nuevos jardines y un sistema de riego y césped en el campo de fútbol de Fontecha del Páramo, beneficiando tanto al entorno como a la práctica deportiva local.