Nueva carta de la Junta a Azucarera para frenar el desmantelamiento de La Bañeza

La compañía ha pedido un año para analizar alternativas a pesar de seguir con su plan de cierre

La consejera de Industria visitó este viernes las instalaciones de Acor en la localidad vallisoletana de Olmedo.rubén cacho

Las consejeras de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y de Agricultura y Ganadería, María González Corral, remitieron el pasado 24 de octubre, una carta más a Azucarera para que frene el desmatelamiento de su industria en La Bañeza y acepta alguna de las alternativas que la Junta ha puesto encima de la mesa para la continuidad de la actividad de la planta.

Leticia García, que este viernes visitó la azucarera de Acor en la localidad vallisoletana de Olmedo, remarcó que el Gobierno regional ha estado «en contacto permanente» con los trabajadores y con la multinacional desde que anunció el ERE de esta industria, y ha insistido «desde el primer momento en la necesidad del mantenimiento de la actividad».

En este sentido, afirmó que han plateado varias alternativas, y en reuniones mantenidas en el seno de la Fundación Anclaje, con la representación del Diálogo Social, se «han hecho distintas propuestas a la empresa, que ha declinado» en todo momento.

Así, explicó que en la última reunión de Anclaje, celebrada el pasado 27 de septiembre, se plantearon «varias posibilidades» y la respuesta de Azucarera fue que necesitaba «un año más para estudiar esas propuestas» mientras desarrollaba su plan de desmantelamiento.

«Desde luego entendemos que no es una ampliación de plazos, sino realmente continúan avanzando en ese desmantelamiento y le acabamos de remitir una nueva carta, la consejera de Agricultura y Ganadería y yo misma, instando a que se revierta esa opción que nos plantean, que para nosotros no es una opción viable», dijo, para sentenciar: «Insistimos en la posibilidad de buscarle una salida de carácter industrial».

Leticia García garantizó seguirán «insistiendo» porque están, dijo, «al lado de esa producción, estamos al lado del sector remolachero y creemos que serían viables otras alternativas para esa planta». «En el momento la respuesta no ha sido positiva pero seguiremos desde luego incidiendo en esa opción», zanjó.

El pasado 27 de octubre, Azucarera puso en marcha la primera campaña remolachera tras el cierre de la planta de La Bañeza.

La campaña de 2025-2026 procesará la producción de 9.500 hectáreas contratadas, de las cuales más de la mitad, unas 5.000, pertenecen a la provincia de León, lo que consolida su posición como principal territorio remolachero de España. La compañía prevé moler 8.000 toneladas diarias durante aproximadamente tres meses y medio, con el objetivo de mantener un ritmo de producción ágil y constante.

Azucarera pondrá a disposición de los agricultores 21 cosechadoras y seis equipos de pinchos, que se utilizarán en las zonas más pedregosas, sobre todo en parcelas leonesas.

Una buena campaña, tras dos años malos

El presidente de Acor, Jesús Posadas, destacó este viernes que la molturadora de la cooperativa en Olmedo, ya ha recibido 106.000 toneladas de raíz de remolacha, de las que 15.000 proceden de la provincia leonesa, con una riqueza de 17,5 grados, uno más que la campaña anterior, y un descuento del seis por ciento, aunque se elevará con las lluvias, y ha procesado hasta la fecha 65.000.Posadas sentenció que en esta campaña «nos estamos normalizando» tras las dos pasadas, que fueron «malas o muy malas» y consideró que los datos de riqueza y producción constituyen «buenas noticias» y, sobre todo, «tranquilizadoras para el remolachero». «Volvemos o estamos consiguiendo la normalidad», sentenció.Por otra parte, Jesús Posadas explicó que desde la Asociación General de Fabricantes De Azúcar De España solicitaron la semana pasada al Fega, que las ayudas que destinaba al cultivo de remolacha en Andalucía, reviertan en los cultivadores de la zona norte.«Reclamamos que ese montante económico que no puede cobrar el remolachero andaluz puesto que no cultiva remolacha y va asociada a la actividad remolachera, suba a la zona norte», dijo, para afirmar que «según el artículo 55 en el punto 4, esa posibilidad existe y además está contemplada».El presidente de Acor lamentó que la Comunidad andaluza haya perdido el cultivo, lo que supone un «gran dolos para cualquier remolachero», e insistió en que la desaparición de cualquier hectárea de raíz «es una pena», como recoge Ical.
