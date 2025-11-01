Nueva carta de la Junta a Azucarera para frenar el desmantelamiento de La Bañeza

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

Las consejeras de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y de Agricultura y Ganadería, María González Corral, remitieron el pasado 24 de octubre, una carta más a Azucarera para que frene el desmatelamiento de su industria en La Bañeza y acepta alguna de las alternativas que la Junta ha puesto encima de la mesa para la continuidad de la actividad de la planta.

Leticia García, que este viernes visitó la azucarera de Acor en la localidad vallisoletana de Olmedo, remarcó que el Gobierno regional ha estado «en contacto permanente» con los trabajadores y con la multinacional desde que anunció el ERE de esta industria, y ha insistido «desde el primer momento en la necesidad del mantenimiento de la actividad».

En este sentido, afirmó que han plateado varias alternativas, y en reuniones mantenidas en el seno de la Fundación Anclaje, con la representación del Diálogo Social, se «han hecho distintas propuestas a la empresa, que ha declinado» en todo momento.

Así, explicó que en la última reunión de Anclaje, celebrada el pasado 27 de septiembre, se plantearon «varias posibilidades» y la respuesta de Azucarera fue que necesitaba «un año más para estudiar esas propuestas» mientras desarrollaba su plan de desmantelamiento.

«Desde luego entendemos que no es una ampliación de plazos, sino realmente continúan avanzando en ese desmantelamiento y le acabamos de remitir una nueva carta, la consejera de Agricultura y Ganadería y yo misma, instando a que se revierta esa opción que nos plantean, que para nosotros no es una opción viable», dijo, para sentenciar: «Insistimos en la posibilidad de buscarle una salida de carácter industrial».

Leticia García garantizó seguirán «insistiendo» porque están, dijo, «al lado de esa producción, estamos al lado del sector remolachero y creemos que serían viables otras alternativas para esa planta». «En el momento la respuesta no ha sido positiva pero seguiremos desde luego incidiendo en esa opción», zanjó.

El pasado 27 de octubre, Azucarera puso en marcha la primera campaña remolachera tras el cierre de la planta de La Bañeza.

La campaña de 2025-2026 procesará la producción de 9.500 hectáreas contratadas, de las cuales más de la mitad, unas 5.000, pertenecen a la provincia de León, lo que consolida su posición como principal territorio remolachero de España. La compañía prevé moler 8.000 toneladas diarias durante aproximadamente tres meses y medio, con el objetivo de mantener un ritmo de producción ágil y constante.

Azucarera pondrá a disposición de los agricultores 21 cosechadoras y seis equipos de pinchos, que se utilizarán en las zonas más pedregosas, sobre todo en parcelas leonesas.