Los vecinos de Lodares recuperan su cementerio

Publicado por José María Campos Lodares Creado: Actualizado:

Vecinos del desaparecido pueblo de Lodares, que fue derruido por la construcción del embalse del Porma en el año 1968, se dieron cita ayer ante el nuevo cerramiento del lugar donde se encontraba el cementerio del pueblo. Este cementerio estaba junto a la iglesia en la parte alta del pueblo. A finales de los años 90 los vecinos fueron comprobando cómo empezaban a aflorar en la superficie restos humanos como consecuencia del enorme trasiego de ganado que frecuentaban este paraje.

Fue entonces cuando a través de la Asociación Amigos de la Montaña del Porma se hicieron gestiones con la Confederación Hidrográfica del Duero para solucionar este problema. La CHD decidió echar una losa de hormigón, sobre parte del cementerio y un cerramiento con espinos. Se recuerda desde la asociación que al ser importante el número de reses que transitaban por esta zona la solera de hormigón se había deteriorado en exceso y amenazaba con la aparición de nuevos restos humanos. La Confederación posteriormente asumió hacer un cerramiento perimetral en piedra de este cementerio para evitar definitivamente el paso del ganado. Se utilizó la misma piedra del antiguo cementerio derruido.

Benito Huerta vecino de Lodares recordó en su intervención tras el responso el pesar de los mayores que veían como las pezuñas de las reses «pisaban sobre la boca de sus seres más queridos sin que nadie lo remediase». Con este cerramiento dijo Huerta que se cumple un «deber democrático, de memoria, de reparación y de justicia que devuelve ahora la dignidad a nuestras más profunda raices y sobre todo a quienes están aquí enterrados». A partir de ahora será la asociación la que se encargará de vigilar para que este cementerio «recupere el respeto que nunca debió de perder y ser capaces de trasmitir su legado a los que vienen tras de nosotros», según Huerta.