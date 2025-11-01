Diario de León

Nueva colisión entre un camión y un turismo en Astorga

Un varón de 50 años ha necesitado asistencia sanitaria por dolor en la espalda

04/12/2024

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha asido alertado durante la tarde de este sábado por u nuevo accidente.

En concreto, a las 13.38 se daba aviso de la colisión entre un turismo y un camión frente a la gasolinera de Astorga. Como consecuencia, un varón de 50 años ha necesitado asistencia sanitaria por dolor en la espalda. 

Se ha avisado a la policía local de Astorga, a Tráfico de León y a Sacyl que ha enviado una ambulancia al lugar.

