Herida una mujer de unos 70 años en un accidente de tráfico en Crémenes (León)
La víctima fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios para evaluación médica tras el accidente en la N-621
Una mujer de unos 70 años resultó herida este sábado tras sufrir un accidente de tráfico en el punto kilométrico 87 de la carretera N-621, a la altura del término municipal de Crémenes (León), en sentido Riaño, según informó el 112 de Castilla y León.
El siniestro se produjo en torno a las 10.50 horas, momento en el que la sala de operaciones recibió el aviso del accidente, que afectó a un turismo.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de León y personal de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una ambulancia para atender a la herida y proceder a su traslado para valoración médica.