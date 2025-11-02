Herida una mujer de unos 70 años en un accidente de tráfico en Crémenes (León)

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Una mujer de unos 70 años resultó herida este sábado tras sufrir un accidente de tráfico en el punto kilométrico 87 de la carretera N-621, a la altura del término municipal de Crémenes (León), en sentido Riaño, según informó el 112 de Castilla y León.

El siniestro se produjo en torno a las 10.50 horas, momento en el que la sala de operaciones recibió el aviso del accidente, que afectó a un turismo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de León y personal de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una ambulancia para atender a la herida y proceder a su traslado para valoración médica.