Este es el pueblo de León que batió el récord de mínima (en España) con - 38,5 grados

Imagen de la Vega de Liordes, uno de los parajes más interesantes de Picos de Europa.

El registro de temperatura mínima récord en la provincia de León, y de hecho en España, se ha producido en una ubicación específica de la montaña leonesa.

Vega de Liordes (Posada de Valdeón, Picos de Europa) registró -35.8 el 7 de enero de 2021. Es el récord de temperatura más baja registrada oficialmente en España hasta la fecha (medida por estaciones no oficiales, pero con homologación).

Si bien Vega de Liordes es el récord, existen otros registros históricos relevantes:

Prado Veneiro (Babia) también registró temperaturas extremadamente bajas, como - 29 grados en la misma ola de frío de enero de 2021.Antes de estos registros, el récord oficial en un pueblo de la provincia (con estación AEMET) solía ser mucho más moderado, pero la localidad de Villaceid es reconocida por registrar bajas extremas de forma habitual debido al fenómeno de inversión térmica.

La cifra de $-35.8 \text{ °C}$ es la más destacada y reciente en la provincia de León.