El PP blindará por ley el mapa del transporte frente a posibles recortes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Senado, Alicia García, ha anunciado que el Partido Popular «blindará legalmente el actual mapa concesional de transporte de viajeros por carretera» mediante sus enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible, que serán aprobadas en el Pleno del Senado el próximo 5 de noviembre.

García explicó que el objetivo de estas enmiendas es «mantener todas las rutas, frecuencias y paradas que existen actualmente, evitando que se supriman o reduzcan, tal y como pretende el Ministerio de Óscar Puente». Según la portavoz, si el Congreso refrenda las modificaciones introducidas por el Senado, «se podrán conservar íntegramente los servicios de transporte que actualmente conectan a miles de localidades españolas».

La dirigente popular alertó de que el nuevo mapa concesional impulsado por el Gobierno «suprime casi la mitad de las rutas actuales: exactamente elimina 456 líneas y 9.305 paradas, dejando sin servicio de autobús estatal a 3,25 millones de personas que viven en la España rural». «Con este recorte, el Gobierno de Sánchez castiga a la desconexión a buena parte del territorio», denunció García.

Alicia García subrayó que las enmiendas del GPP establecen que el mapa concesional «siga dependiendo del Gobierno de España y no sea transferido a las comunidades autónomas». Además, incluyen una garantía de financiación estatal «para todo tipo de transporte interurbano, sin que dependa de los ayuntamientos ni de las autonomías».

En total, el Grupo Popular ha presentado 86 enmiendas en el trámite del Senado, con el objetivo de «mejorar sustancialmente» el proyecto legislativo.

Otra de las modificaciones destacadas del PP «obliga por ley a que Renfe recupere sus compromisos de puntualidad», según recordó la portavoz. García denunció que, a comienzos de 2024, el Ministerio de Transportes «decidió ampliar los plazos para las compensaciones por retrasos, pasando de 15 minutos a media hora para devolver el 50% del billete, y de media hora a hora y media para el reembolso total». «Con nuestras enmiendas», añadió, «volvemos al sistema anterior, vigente hasta 2023, para que Renfe vuelva a comprometerse con la puntualidad y, en caso contrario, pague las penalizaciones oportunas a los usuarios».

Finalmente, la portavoz popular destacó otras enmiendas orientadas a mejorar las condiciones del transporte por carretera, entre ellas la obligación de habilitar aparcamientos seguros para los camioneros. «Es una demanda histórica del sector, que necesita espacios vigilados y adecuados para descansar durante la noche», señaló García.

Desde el Partido Popular se considera que estas medidas son esenciales para preservar la cohesión territorial y garantizar la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos del medio rural y urbano. «El transporte público no puede ser un lujo reservado a las grandes ciudades; debe ser un servicio básico para todos los españoles, vivan donde vivan», defendió la portavoz.

El PP insiste en que la movilidad es «un pilar fundamental para el desarrollo económico, la lucha contra la despoblación y la vertebración del territorio». Por ello, reivindica que la nueva ley «no puede convertirse en una herramienta para recortar servicios esenciales, sino en una oportunidad para modernizar y fortalecer la red de transporte público en toda España».