El TSJ de Castilla y León investiga la tasa de basuras de la Diputación del año 2024

La tasa de basuras impuesta en el año 2024 por la Diputación de León a los municipios menores de cinco mil habitantes de la provincia ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León. Por este motivo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Valladolid, ha abierto un procedimiento de oficio para solicitar a la Diputación de León toda la información referente a la aprobación de esta ordenanza fiscal y ha citado a declarar, el próximo jueves 6 de noviembre, en calidad de testigos, a los portavoces de los distintos grupos políticos con representación en la institución provincial y a varios diputados que deberán explicar el procedimiento seguido para la aprobación de esta tasa.

La demanda ha sido presentada ante el Tribunal por un ciudadano particular, que además figura como el letrado en este proceso, después de agotar la vía administrativa previa.

Al parecer, la fundamentación de la demanda reside en cuestiones de forma en el momento de la aprobación de esta ordenanza. Según la legislación vigente, la Diputación debería haber realizado dos procedimientos distintos: uno para establecer formalmente el tributo correspondiente y otro para aprobar la ordenanza, verdadero reglamento del tributo. Ahora, la Sala de lo Contencioso del TSJ deberá determinar si la institución leonesa actuó conforme a la normativa, realizando ambos procesos por separado, o si lo hizo en uno solo, lo que justificaría el recurso y, por tanto, su posible anulación.

Esta ordenanza fiscal fue tramitada en 2022, tras la disolución del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de León (Gersul). En ese momento, la Diputación de León asumió directamente la prestación de este servicio para los municipios de menos de 5.000 habitantes y estableció convenios de cooperación con los de mayor población.

De este modo, la tasa de basuras que está siendo actualmente objeto de recurso, sustituye a la anterior de Gersul, tras el cambio llebado a cabo por la Diputación para prestar el mismo servicio a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, manteniendo el precio vigente hasta ese momento de 38 euros, mientras que los de mayor población establecerían su propia tasa.

La misma tasa de siempre

Fuentes de la institución provincial, consultadas por este periódico, han declarado que el equipo de Gobierno «está tranquilo» con el procedimiento de esta orden fiscak, que se llevó a cabo conforme a lo establecido y con el objetivo de garantizar el servicio tras la desaparición de Gersul. De hecho, aseguran que la tasa era «exactamente igual a la que llevaba veinte años aplicando Gersul» y que incluso se respetó el mismo precio, sin aplicar subida alguna.

También han afirmado que, si se detectara algún error en la forma de su aprobación, «se subsanará, como no puede ser de otra manera», sin considerar que esto implique la devolución de los recibos ya girados, tanto los del ejercicio anterior como los del presente año 2025.