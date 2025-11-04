Luz verde a pavimentar la Ruta hacia Murias de Rechivaldo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha aprobado el proyecto y el modelo de presentación de ofertas correspondiente a la obra de pavimentación del tramo de calle del Camino de Santiago en Murias de Rechivaldo, documentación que ya está disponible en la sede electrónica municipal. El presupuesto base de licitación asciende a 45.451,41 euros, de los cuales el 75% será financiado por la Junta de Castilla y León y el 25% restante por el ayuntamiento. Esta colaboración institucional permitirá acometer una actuación muy demandada para mejorar la imagen y las condiciones de uno de los accesos más representativos de la localidad. Este tramo del Camino de Santiago discurre por el margen izquierdo de la carretera que atraviesa Murias de Rechivaldo y se encuentra sin pavimentar.

La obra se considera fundamental para la mejora del entorno urbano y la proyección turística de la localidad, al tratarse de un punto de paso y encuentro de peregrinos y visitantes. El proyecto contempla la ejecución de una pavimentación con adoquín de hormigón. Los trabajos incluyen el replanteo y preparación del terreno, la construcción de una base de hormigón, el adoquinado con piezas del mismo color y acabado que las actuales, la instalación de sumideros y sistemas de recogida de aguas pluviales, así como los remates necesarios para garantizar la correcta finalización de la obra.