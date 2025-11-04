El PSOE de Sahagún critica «otro atropello democrático»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los concejales del Grupo Municipal Socialista de Sahagún han abandonado el último Pleno del Ayuntamiento en señal de protesta ante lo que han calificado como un nuevo «atropello democrático» por parte de la alcaldesa, Paula Conde (PP).

El portavoz socialista, Lisandro de la Viuda, ha explicado, a través de una nota de prensa, que el Pleno extraordinario se celebró tras el intento fallido de septiembre, que tuvo que suspenderse «por defecto de forma, reconocido incluso por la secretaria municipal».

Sin embargo, en esta nueva convocatoria, el equipo de gobierno de Sahagún excluyó del orden del día de la convocatoria asuntos que debían debatirse, como la propuesta del Puerro de Oro y el apartado de ruegos y preguntas.

Normas y derechos

«La alcaldesa ha vuelto a vulnerar el Reglamento Orgánico Municipal, impidiendo el normal desarrollo del Pleno y coartando la labor de fiscalización de la oposición; no podemos participar en una sesión que se salta las normas y los derechos de los concejales», ha denunciado De la Viuda. El PSOE de Sahagún ha recordado que el artículo 37 del Reglamento Orgánico Municipal establece de forma literal que «los asuntos no debatidos habrán de incluirse en el orden del día de la siguiente sesión», principio también recogido en el artículo 87 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Pese a la cuestión de orden planteada por el grupo socialista, la alcaldesa se negó a admitirla y decidió continuar con la sesión. Ante esta negativa, los concejales del PSOE abandonaron el Pleno por «coherencia y respeto a la legalidad».

«Sin transparencia»

De la Viuda ha recalcado que «no vamos a ser cómplices» de un gobierno que «desprecia las normas y actúa sin transparencia».

A este respecto, ha apuntado que cada vez que se vulneren los derechos democráticos, el PSOE de Sahagún «responderá con firmeza», adelantando que su grupo tomará las medidas legales correspondientes ante los incumplimientos y obstáculos que, de forma reiterada, la alcaldesa impone a la oposición. «Desde el PSOE seguiremos defendiendo el respeto institucional, la legalidad y el derecho de los vecinos a tener una oposición que fiscalice la gestión municipal, aunque la alcaldesa intente impedirlo», ha concluido el portavoz socialista.