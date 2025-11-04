Suarez-Quiñones niega que se esté «desmantelando» el operativo antiincendios

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos SUárez-Quiñones, clausura el Curso de formación de Policía Local sobre concentraciones humanas acompañado por el alcalde, José Antonio Díez y la directora de Protección Civil, Irene CortésPeio García

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, negó este martes que se esté desmantelando el 50 por ciento del operativo antincendios, después de finalizar el período de riesgo alto, como denunció el sindicato CSIF.

El consejero recordó que pasado el verano, y en toda España, «incluidos los efectivos del Gobierno», lo que se hace es «desconectar» los refuerzos que hay durante el período estival, pero eso no es «desmantelar el operativo». «Eso es así en todos los operativos, repito, incluso en los medios aéreos de España, en las propias BRIF», insistió hoy en León a preguntas de los periodistas.

«Sin embargo en Castilla y León hemos dado un paso adelante y hemos publicado ese decreto ley que permitirá a partir del 1 de enero reforzar de tal manera el operativo que no va a haber diferencia en todo el año», recordó, aunque matizó que «ahora mismo, que estamos en noviembre, están, prácticamente, todas las cuadrillas , las estructuras, hay un operativo muy potente que se dimensiona además semanalmente fuera del período de riesgo alto para tener lo necesario. Y tendrá un refuerzo a partir de enero y los 12 meses van a ser iguales», insistió.

Por último recomendó a CSIF «incorporarse a los acuerdos para validar ese importante trabajo de la Junta», finalizó.