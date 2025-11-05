Red Eléctrica comenzará a pagar por los tendidos eléctricos a los ayuntamientos

Publicado por José María Campos Prioro Creado: Actualizado:

El alcalde de Prioro, Manuel Herrero, asegura que la empresa Red Eléctrica de España (REE) se está empezando a retirar de los contenciosos que tiene abiertos con los ayuntamientos que aprobaron la tasa para el pago del tránsito de los tendidos eléctricos por sus respectivos municipios. «Esto abre la puerta a que los ayuntamientos y juntas vecinales comiencen a aplicar la tasa a estos tendidos. Una tasa que tendrá que empezar a pagar REE», explica Herrero. La empresa eléctrica ha informado a los municipios que antes de final de año empezará a realizar los correspondientes pagos en función de la tasa aprobada en la correspondiente ordenanza de tendidos eléctricos. Las administraciones locales llevan unos 15 años luchando en los juzgados para poder aplicar una tasas que consideraban justa. Herrero señala que ellos han gastado unos 25.000 euros entre abogados, estudios técnicos, peritos, valoraciones, informes y recursos para defenderse de los correspondientes recursos presentados tanto por Red Eléctrica de España como por Iberdrola.

A principios de este año, REE había presentado un contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Valladolid (TSJ) contra el acuerdo del Ayuntamiento de Prioro sobre la aprobación de la tasa por los tendidos eléctricos que se produjo en el pleno de 27 de diciembre de 2024 y se publicó el 30 de diciembre. La ordenanza fue publicada por el Ayuntamiento el día 30 de diciembre de 2024 con el objetivo de que no corriera el año y «así no perder las tasas correspondientes al año 2024», según manifestó entonces el alcalde de Prioro. El alcalde recuerda que en algunos ayuntamientos de España ya se están pagando estas tasas y que «aquí ya se llevan tres recursos contra el acuerdo municipal». Esta misma situación se ha producido en el Ayuntamiento de Boca de Huérgano, donde la empresa eléctrica Iberdrola recurrió dos veces la tasa pero, curiosamente, no ha recurrido ahora cuando la tasa fue aprobada también a finales de 2024. Los dos primeros acuerdos de ambos ayuntamientos fueron recurridos por la empresa eléctrica Iberdrola y REE en Prioro y solamente por Iberdrola en Boca de Huérgano, mientras que ahora solamente ha recurrido REE la tasa del Ayuntamiento de Prioro.

Esta situación abrió una esperanza para los Ayuntamiento, ya que según recordaba Herrero, «al parecer Iberdrola no ha recurrido porque debe de estar de acuerdo con el tipo que hemos puesto para la tasa y ahora ha recurrido REE». Todo indica que al no recurrirse la tasa de Boca de Huérgano y ser firme, se podría aplicar el impuesto a los tendidos eléctricos este año, por lo que tendría el efecto retroactivo al año 2024 al haberse aprobado y publicado esta tasa antes de acabar el año 2024.

Otro de los ayuntamientos que aporbó la tasa recurrida por REE fue Crémenes, uno de los primeros en redactar una ordenanza, y que había decidido paralizar el proceso a la espera de que haya una sentencia firme para que pueda redactar una ordenanza que no sea recurrible. Uno de los recursos interpuesto por el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León fue desestimado. Exigía al Ayuntamiento distinguir entre dos tipos impositivos, uno para las torres y otro para las líneas. Y además la ordenanza tenía que cambiar la base imponible. «Lo que hemos determinado es que es mejor esperar los recursos de los ayuntamientos mayores como Palencia o Madrid y una vez que se pronuncien los tribunales el Ayuntamiento cambiará la ordenanza en función de lo que hagan esos ayuntamientos», recordó en su día el alcalde de Crémenes Manuel Valbuena,