Valencia de Don Juan moderniza su escuela infantil

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, a través de la Concejalía de Servicios Sociales dirigida por Donata Álvarez de la Varga, ha llevado a cabo una importante mejora en la Escuela Municipal de Educación Infantil PequeCoyanza.

La actuación, con una inversión superior a los 10.000 euros, ha permitido renovar por completo el material educativo y el equipamiento de las aulas, con el objetivo de seguir ofreciendo un entorno estimulante, seguro y adaptado a las necesidades de los más pequeños.

Entre las mejoras realizadas se incluye la reforma y actualización de los espacios educativos, la adquisición de nuevo mobiliario escolar, así como la incorporación de materiales didácticos y sensoriales que favorecen el aprendizaje activo y el desarrollo integral de los niños.

También se han instalado espejos de esquina y mesas individuales en el aula de bebés, con el fin de fomentar la percepción visual, la exploración y la autoconciencia en las primeras etapas del crecimiento.

Dentro del proyecto también destaca la creación de un aula multisensorial, un espacio educativo innovador diseñado para estimular los sentidos a través de la música, las luces, los colores, los aromas y las texturas. Este tipo de aulas contribuye a mejorar la coordinación, la concentración y la relajación en los niños, potenciando su curiosidad natural y su capacidad para experimentar y descubrir el mundo que les rodea.

Además, también cuenta ahora con un aula de atención temprana, en la que una profesional de Asprona trabaja semanalmente con niños que presentan dificultades en el lenguaje, realizando sesiones de estimulación y apoyo comunicativo. Este mismo espacio se utiliza a diario para reforzar habilidades cognitivas y motrices, como la escritura o la grafía, con el resto del alumnado.

PequeCoyanza ofrece servicios a familias de Valencia de Don Juan y de toda la comarca, con aulas adaptadas, comedor, cocina, patio, jardín con parque infantil, porche cubierto y múltiples espacios educativos.