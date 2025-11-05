Los Bomberos intervienen en dos emergencias por el temporal de lluvia en pueblos de León

Los Bomberos de León se movilizan por la caída de un camión.DIPUTACIÓN DE LEÓN

Los Bomberos del Parque de Valencia de Don Juan en León se movilizaron a las 10:30 horas para atender el vuelco de un camión en la carretera CL-621, a la altura del kilómetro 32. Afortunadamente, no se registraron heridos ni personas atrapadas en el incidente. La intervención consistió en el despeje de la vía para restablecer la circulación.

Una segunda intervención se llevó a cabo por parte del Parque de Celada de la Vega, que se dirigió a La Bañeza debido a la caída de un árbol. La rápida actuación del equipo de bomberos permitió eliminar el obstáculo y asegurar la zona para prevenir más incidentes.