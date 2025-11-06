Formación sobre emprendimiento para adultos de la mano del plan de la Diputación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El programa Redprendiendo en mi pueblo, el plan de formación para adultos de la Diputación de León, acerca la universidad a Valencia de Don Juan. La iniciativa gratuita, en la que también colabora la Uned, busca promover la formación en el mundo rural en competencias como el manejo de aplicaciones y otros usos digitales desde nivel cero.

Correo electrónico, mensajería instantánea, redes sociales, aplicaciones bancarias y aplicaciones de la administración confo0rmarán la temática del `programa formativo, que se desarrollará un día a la semana desde mediados de noviembre hasta el próximo mes de mayo.

Habrá, asimismo, una reunión informativa previa al comienzo de las clases, que será el próximo 11 de noviembre a las 16.00 horas en el aula 7 de la primera planta de los Agustinos.

Las inscripciones pueden hacerse en el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, donde también podrán consultarse los detalles.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel ya explicó que este programa «de dinamización y emprendimiento para el territorio desde el propio territorio», puesto en marcha en hace dos mandatos, «impulsa tanto los derechos de acceso a formación de las personas en riesgo de exclusión digital o territorial y mejora el acceso al empleo de quienes residen en el territorio como dinamizadores de medio rural».

Pensando en los mayores

Según el presidente de la institución provincial, «la educación es el mejor instrumento para fomentar la igualdad de oportunidades, permitir la inserción laboral de los colectivos desfavorecidos y desarrollar la participación de las personas mayores en la sociedad», afirmó Courel, quien añadió que Redprendiendo en mi pueblo «parte de esas premisas y persigue la mejora de las competencias de las personas del medio rural mediante la formación impartida por agentes del propio territorio».