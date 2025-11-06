Los 43 días de la gesta trashumante de Paco Morgado, desde León a Cáceres

Mucho polvo en el camino, poca comida y agua escasa resumen la gesta trashumante de León a Extremadura de Francisco Morgado Galet. Desde La Uña, el último pueblo de León en la linde de Acebedo con Asturias, a La Corajilla, la finca de 400 hectáreas de Torremocha (Cáceres) ha surcado 618 kilómetros en 43 días —39 ó 40 andando y dos o tres de descanso, aprovechando rastrojeras— con un equipo de diez para sortear dificultades. Salieron el 20 de septiembre y han llegado a su destino el martes 4 de noviembre al mediodía.

Morgado corona con esta trashumancia sus 50 años como pastor y marca un hito. Es el único ganadero que ha subido y bajado a pie a los puertos y a la dehesa. ¿Te consideras un héroe? «Jajaja...». «Hace años había muchos como yo y mejores que yo, con menos recursos», responde.

Lo peor del regreso ha sido la escasez de agua y alimento por la sequía del verano y el otoño. La lluvia les recibió al llegar a Extremadura durante una noche aciaga, aunque mejorará el otoño en la finca.

Francisco Morgado Galet, a su llegada a Torremocha, satisfecho.MORGADO Y AMIGOS

Ante la escasez de pasto natural por la sequía han tenido que recurrir al pienso en diez jornadas. «Hemos tenido que ayudarlas con pienso porque vienen preñadas».

La falta de agua se palió con la ayuda municipal en Arévalo. «Pedí agua al Ayuntamiento y nos pusieron una manguera desde una boca de riego a un polideportivo. Les dimos de beber en bañeras», relata. Otro día tuvieron que salir de la cañada para acercar a las ovejas a un río cercano.

Lo mejor del camino, el equipo. «He tenido un equipo muy bueno, tanto para el coche como para el ganado». Eduardo, el argentino, se queda con él en La Corajilla y han regresado para sus lugares de origen Miguel, de Cantabria, además de un gallego y un vasco que se sumaron a la expedición. También una pastora joven que terminó la temporada en Austria y cumplió 20 días de camino.

Paco Morgado cumplirá 65 primaveras el próximo año. Y piensa repetir la trashumancia a pie desde Extremadura a León. «Me queda un año para jubilarme. Tengo pensado subir y bajar andado y cerrar el libro», afirma. «Con esto ya cumplo», añade, aunque no cierra las puertas a seguir como ganadero y ya da vueltas a la idea de subir un año más en camión. «Con 65 años no me quiero arriesgar a caer enfermo».

La sequía ha marcado el camino de vuelta del rebaño desde La Uña a Torremocha.MORGADO Y AMIGOS

Terminada la trashumancia, las faenas continúan aunque «ahora es un descanso». Acaban de apartar a las ovejas más preñadas porque pronto empezará la paridera. «Para el 20 de noviembre ya habrá corderitos».

