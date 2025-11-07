Sabor y tradición se dan cita en Vegacervera

Vegacervera se prepara para vivir este fin de semana una de sus citas más emblemáticas: la XXXIV Feria del Chivo, declarada de Interés Turístico Provincial e incluida en el calendario regional de certámenes feriales. El evento, que se desarrollará los días 9 y 10 de noviembre, reunirá a vecinos, visitantes y autoridades en torno a la gastronomía, la artesanía y las tradiciones locales, con la cecina de chivo como indiscutible protagonista.

El acto institucional estará presidido por el alcalde y diputado de Turismo, Octavio González, quien estará acompañado por el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez-Courel, el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, así como por otros diputados provinciales y alcaldes de la comarca. La feria contará con 49 stands instalados en las instalaciones cubiertas del pabellón y la carpa municipal, donde se ofrecerán productos de agroalimentación y artesanía local. Entre ellos, la cecina de chivo, emblema gastronómico de la provincia, volverá a ocupar un lugar central en las degustaciones y actividades programadas. El programa arrancará el sábado a las 11.00 horas con la tradicional «Diana del Chivo», un alegre pasacalles en el que los participantes, ataviados con vestimenta tradicional de pastor, recorrerán las calles del pueblo y los stands al ritmo de la música popular. Durante la Diana se repartirá orujo y pastas, mientras que en el pasacalles los asistentes podrán disfrutar de bollos preñaos con longaniza de chivo y vino de la bota. A la misma hora, se procederá a la apertura de los stands al público, que permanecerán activos durante toda la jornada. A las 20.30 horas, la cita gastronómica continuará con la degustación de las singulares sopas de chivo, un plato tradicional que cada año atrae a centenares de visitantes. El domingo la feria reabrirá sus puertas a las 10.30 horas. A las 11.00 horas tendrá lugar la recepción de autoridades en el Ayuntamiento, y media hora más tarde, a las 11.30 horas, se celebrará una gran degustación popular de cecina de chivo, longaniza, morcilla, pan y vino. A las 12.30 horas, las autoridades realizarán un recorrido por el recinto ferial para saludar a los expositores y visitantes. La feria permanecerá abierta hasta las 20.00 horas, momento en que se procederá a su clausura oficial. Durante la jornada dominical, la feria estará amenizada por la música de Sonido Corco, que pondrá ritmo y ambiente festivo a esta cita tradicional. Como broche final, los asistentes podrán participar en la Gran Rifa del Chivo, cuyo premio se otorgará al poseedor de la papeleta cuyas tres últimas cifras coincidan con el sorteo de la Once del 10 de noviembre de 2024. Con más de tres décadas de historia, la Feria del Chivo de Vegacervera se ha consolidado como una de las celebraciones más importantes del calendario provincial. Su combinación de tradición ganadera, cultura popular y gastronomía autóctona la convierte en un referente de la identidad leonesa y en una cita ineludible para vecinos y turistas que desean disfrutar de la autenticidad de los sabores de montaña.