El Mapa custodiará la genética de la Mantequera Leonesa

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Asociación para la Recuperación de la raza bovina Mantequera Leonesa, originaria de la provincia de León, han firmado un convenio para que el Banco Nacional de Germoplasma Animal (BGA) custodie material genético de este ganado autóctono. El Mapa señala en la resolución publicada este viernes en el BOE que con este conveni se establece el marco de colaboración para proceder a la ejecución del depósito, custodia y devolución, en su caso, de material genético de la raza pura Mantequera Leonesa en el BGA. El convenio, según la normativa, tendrá una duración de quince años y podrá ser prorrogado hasta un período de cuatro años adicionales por acuerdo expreso de las partes. La raza Mantequera Leonesa destaca por su rusticidad y adaptación al medio, pero ha sufrido una drástica reducción poblacional en las últimas décadas.

A través de este convenio, el ministerio se compromete a coordinar y supervisar la custodia del material genético depositado, reconociendo la propiedad del mismo a la Asociación, que deberá aportar personal técnico especializado para la selección y transporte de las muestras, cumplir con los protocolos del BGA y justificar cualquier uso del material depositado