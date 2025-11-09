Vecinos de Mondreganes denuncian el «lamentable» estado que presenta el río Cea

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Vecinos de Mondreganes denuncian «la lamentable situación del río Cea a su paso por la localidad», lo que, a su juicio, sumado «al incendiario verano que hemos sufrido», pone de manifiesto «el abandono institucional a nuestros pueblos». Aseguran que «la maleza, salgueras y chopos caídos arrastrados por las riadas traen como consecuencia tierras inundadas que no se pueden sembrar, solo plantar chopos», lo que «da que pensar, pensar mal».

Señalan también que «el puente, esencial para las comunicaciones del pueblo, corre peligro de anegarse, atascarse los ojos y originar una catástrofe en una dejación de funciones por parte de la CHD difícil de entender». Esta realidad, «impide el baño y alternativas de ocio que eran práctica habitual y han acabado con la biodiversidad del río» por lo que «truchas, bogas, barbos, ranas y cangrejos han desaparecido de un cauce anegado». Por estos motivos insisten en «defender nuestros pueblos» ahora que «la normativa impide hacer lo que se hizo siempre, cuidar y mantener nuestros ríos y montes».