Al mastín nadie le hace sombra en Mansilla de las Mulas

Mansilla de las Mulas acogió este domingo una jornada del Campeonato de Mastines dentro de la programación de la Feria de San Martín. Criadores y aficionados se dieron cita en un evento en que se vieron grandes ejemplares y en el que Jarana de la Pirinola, de Juan Luis Gil, de Cantabria, se alzó como mejor ejemplar del concurso.

La mejor pareja fue la presentada por el criador José A. Bango, de Urdiales del Páramo; mientras que el mejor cachorro fue Romel Das Uces del propietario Isaac González, de Pobladura de Somoza.

La cita de Mansilla fue una llamada a ensalzar una raza muy vinculada a la provincia leonesa, pues el mastín está estrechamente ligado a la provincia desde hace tiempo y fueron muchos los que se acercaron a esta localidad para disfrutar de una jornada en la que no faltó la emoción y el buen ambiente. Además, los mastines siempre despiertan mucha expectación.

Gran calidad

La emblemática plaza del Grano se convirtió en el escenario en el que pudieron verse ejemplares de gran calidad gracias a esta cita que pone en marcha la Sociedad Canina Leonesa.

La feria de San Martín 2025 continuó por la tarde con una representación teatral y tendrá continuidad este martes, cuando está prevista la celebración de una feria multisectorial y la degustación de bacalao, entre otros actos previstos.