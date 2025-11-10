Sosas aúna lo tradicional y lo moderno con códigos QR

Uno de los puntos donde se colocó el código QR en Sosas.ARAUJO

La pedanía lacianiega de Sosas albergó ayer el acto inaugural de la ruta bilingüe en la lengua de antaño, el patsuezo y en castellano, mediante los códigos QR que permiten al visitante conocer su arquitectura popular.

La iniciativa parte del recientemente creado Institutu Tsacianiegu de Cultura en colaboración con la Asociación La Manteiga y la Junta Vecinal de Sosas de Laciana.

Cada punto de la ruta ofrece información sobre elementos del paisaje y construcciones tradicionales, con el objetivo así de reforzar la transmisión del patrimonio inmaterial de la zona. Entre los puntos en los que se han colocado estos códigos se encuentra la casa tradicional lacianiega, el horreo, la lechería La Popular y la antigua escuela de Sosas. Los contenidos de los mismos pueden consultarse a través del teléfono móvil.

La jornada comenzó a las 12.00 horas en la Escuela de Sosas y desde allí se partió hacia la citada ruta. Antes de finalizarla se colocó el último código QR y se consluyó con una degustación de pan con mantequilla La Popular y música tradicional.

Un acto que potencia el ambito cultural de la zona, pero que no contó con ninguna representación del ayuntamiento de Villablino.