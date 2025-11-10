La vida milenaria de los bonsáis recala en La Bañeza

El Centro Cultural de las Tierras Bañezanas acogió la II Exposición de Bonsáis Ciudad de La Bañeza, una muestra que pudo disfrutarse solo durante este fin de semana y que reunió a más de una veintena de ejemplares cuidadosamente cultivados por el autor, Miguel Ángel Vázquez. En la inauguración, que tuvo lugar el sábado, el alcalde de La Bañeza destacó el honor que supone para la ciudad volver a contar con esta exposición, agradeciendo al autor «compartir unas verdaderas esculturas vivientes que reflejan una forma de pensar y de ver la vida milenaria que ha arraigado en España». Subrayó que algunos de los árboles expuestos superan los treinta años de edad, lo que pone de manifiesto la dedicación que requiere este arte. Por su parte, la concejal de Cultura, Silvia Cubría, agradeció al autor ofrecer la oportunidad de contemplar una colección tan singular.