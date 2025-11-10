Astorga ya tiene fecha para encender la Navidad

Astorga encenderá las luces de Navidad el viernes 28 de noviembre a las 19:30 horas en la Plaza Mayor. Este acto marca el inicio de la programación navideña en la ciudad y contará con actividades, música en directo y sorpresas para todas las edades, tal y como ha señalado el ayuntamiento maragato. El evento pretende reunir a vecinos y visitantes en un ambiente festivo y familiar, dando comienzo a una de las épocas más especiales del año en Astorga. La instalación y gestión del alumbrado navideño se realiza en el marco del contrato que el Ayuntamiento ha sacado a licitación. Para la campaña de Navidad 2025-2026, el presupuesto estimado asciende a 48.400 euros.