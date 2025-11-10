Tres detenidos por el robo de cableado de cobre en Sena de Luna (León)

Tres detenidos por el robo de cableado de cobre en Sena de Luna.GUARDIA CIVIL

Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a tres personas vecinos del Principado de Asturias, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza de cableado de cobre.

La actuación tuvo lugar la madrugada del domingo día 9 del corriente, durante la realización de un punto de verificación encaminado a la persecución de delitos contra el patrimonio, una patrulla del Puesto de San Emiliano identificó una furgoneta de color blanco, en el P.K. 88 sentido Asturias de la AP-66.

En el interior del vehículo viajaban tres varones, que por su actitud despiertan las sospechas de los agentes, por lo que se decide a inspeccionar el interior del vehículo, resultando que en su interior se localizan dos radiales y cableado de cobre sin que ni el conductor ni los acompañantes puedan acreditar su procedencia por lo que se procede a la detención de los tres ocupantes del vehículo.

Una vez realizado el pesaje del cable, da un resultado de mil cuatrocientos sesenta kilos (1.460 kg) en bruto.

Se continúan las investigaciones para esclarecer la procedencia del material intervenido.

Las diligencias instruidas en unión con los detenidos y el cable intervenido, son puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de los de León.

Esta actuación se enmarca en el “Plan policial contra el robo de cobre “que mantiene activo la Comandancia de la Guardia Civil de León para evitar y perseguir la comisión de este tipo de delitos.