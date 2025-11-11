Diario de León

Una motorista herida tras chocar contra un jabalí en Villamontán de la Valduerna

La mujer, de 45 años, fue trasladada en ambulancia tras el accidente, que se produjo a las 6.44 horas de este martes

Accidente provocado por un jabalí en la carretera de Ardón en una imagen de archivo.DL

Una motorista ha resultado herida tras chocar contra un jabalí en la carretera LE-7401 a la altura de Villamontán de la Valduerna. 

El suceso se produjo a las 6.44 horas de este martes y la mujer, de 45 años, resultó herida y tuvo que ser trasladada en una ambulancia de soporte vital básico. 

Tras el accidente, el servicio de Emergencias 112 dio aviso al Sacyl y a Tráfico.

