Una motorista herida tras chocar contra un jabalí en Villamontán de la Valduerna
La mujer, de 45 años, fue trasladada en ambulancia tras el accidente, que se produjo a las 6.44 horas de este martes
Una motorista ha resultado herida tras chocar contra un jabalí en la carretera LE-7401 a la altura de Villamontán de la Valduerna.
El suceso se produjo a las 6.44 horas de este martes y la mujer, de 45 años, resultó herida y tuvo que ser trasladada en una ambulancia de soporte vital básico.
Tras el accidente, el servicio de Emergencias 112 dio aviso al Sacyl y a Tráfico.